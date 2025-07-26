Пожары, возникшие на сложной по рельефу горной местности Агдамского и Физулинского районов, полностью потушены силами Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время продолжаются круглосуточные мероприятия по тушению очагов возгорания вблизи сёл Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района, Ашагы Емишджан Ходжалинского района, Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Как сообщили в МЧС, к операции привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны, Карабахского регионального центра, а также вертолёты авиационного отряда.

По уточнённым данным, в тушении задействовано в общей сложности 620 человек личного состава, 51 единица техники и 4 вертолёта. Несмотря на сложный рельеф, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, борьба с огнем продолжается без перерывов как днем, так и ночью.

14:37 В горных районах Карабаха продолжаются мероприятия по тушению пожаров — к операции привлечены 620 человек личного состава, 51 единица техники и 4 вертолета. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Принимаются срочные меры в связи с возгораниями, возникшими в сложной горной местности Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Физулинского и Агдеринского районов.

В операции задействованы подразделения Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войск Гражданской обороны, Карабахского регионального центра и Авиационного отряда МЧС.

«Несмотря на труднодоступный рельеф, высокую температуру воздуха и ветреную погоду, работы по тушению продолжаются круглосуточно. Дополнительная информация будет предоставлена», — добавили в ведомстве.