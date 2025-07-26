В субботу, 26 июля, аэропорты в Италии парализует из-за массовых забастовок. Ожидается, что это повлияет на работу ряда авиакомпаний, в частности Ryanair, EasyJet, Volotea и Wizz Air.

Как пишет Euronews, работники итальянских аэропортов проведут четырехчасовую общенациональную забастовку, которая может привести к задержкам и отменам рейсов. Они требуют повышения безопасности, улучшения условий труда и баланса между работой и личной жизнью. Еще одним требованием является возобновление национальных контрактов.

Отмечается, что забастовки также пройдут в аэропортах Испании и Португалии, что еще больше усиливает потенциальный хаос, с которым столкнутся путешественники.

В Италии забастовки коснутся аэропортов Милан-Мальпенса, Милан-Линате, Рим-Фьюмичино, Флоренция, Неаполь и Венеция. При этом в аэропорту Милан-Линате будут бастовать и сотрудники Swissport, обслуживающие выходы на посадку и регистрирующие пассажиров.

Забастовки сегодня могут повлиять и на испанские рейсы, поскольку забастовку устраивают также экипаж и пилоты авиакомпании Volotea – она осуществляет рейсы в более чем 100 европейских городов.