Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат, сообщает ТАСС.

По ее словам, с 24 июля тайские войска наносят удары не только по камбоджийским военным позициям, но и по гражданским объектам, включая школы, пагоды, автозаправочные станции и жилые районы. В этих атаках использовались тяжелые боеприпасы и военная техника, в том числе истребители F-16 и кассетные бомбы.

Кроме того, Таиланд объявил военное положение в ряде районов провинций Трат и Чантхабури, которые граничат с провинциями Кахконг и Поусат в Камбодже, и развернул дополнительные войска и вооружения вдоль границы с провинцией Бонтей-Миенчей. «Эти действия наглядно демонстрируют намерение Таиланда расширить конфликт и нарушить территориальный суверенитет Камбоджи», — подчеркнула представитель камбоджийского Минобороны.