Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам.

В частности, в четверг температура выше 40 градусов зафиксирована как минимум в 38 городах страны, в том числе на курортах Анталья и Мугла, а также в столице Анкаре, сообщает Anadolu.

«Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте — 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак — 48,8 градуса», — пишет агентство.

В пятницу же рекорд зафиксирован в городе Силопи на востоке страны — 49,9 градуса.

На фоне рекордной жары во многих провинциях Турции вспыхивают лесные пожары. В частности, в Анталье за пятницу потушили лесные пожары как минимум в трех районах, но к вечеру огонь охватил районы Аланья и Газипаша, где эвакуированы жители четырех домов.

По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.