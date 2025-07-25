В Министерстве внутренних дел Азербайджана под председательством министра, генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное видеосовещание, посвящённое обеспечению общественного порядка и безопасности на освобождённых территориях Азербайджана.

В ходе совещания были обсуждены вопросы оперативной обстановки, организация службы на местах, а также взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с местным населением.

Особое внимание было уделено обеспечению охраны общественного порядка, безопасности граждан, предотвращению правонарушений, защите личной и общественной собственности. Также подчёркнута важность проведения профилактической и просветительской работы среди жителей и временных посетителей региона.

Отдельным пунктом повестки стала пожарная безопасность. В условиях сухой и жаркой погоды в стране значительно возрастает риск возникновения природных и лесных пожаров. В связи с этим Министерство внутренних дел активизировало контроль в уязвимых районах, ведёт мониторинг ситуации и усиливает разъяснительную работу среди населения о недопустимости неосторожного обращения с огнём.