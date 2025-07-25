Европейский союз (ЕС) урежет четвертый в этом году транш помощи Украине почти на два миллиарда евро.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, сообщает «Европейская правда».

«В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы €4,5 млрд», — сказал он.

Однако, по его словам, ЕК оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере €3,05 млрд в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

Отмечается, что Киев не провел три реформы, касающиеся децентрализации, закона о реформе Нацагентства по розыску и управлению активами и отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Мерсье также добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня.