В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и законным правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду, заявив, что переводчики, участвовавшие на этапе предварительного следствия, были непрофессиональны, и по этой причине он выразил им протест.

Адвокат Р. Варданяна Авраам Берман, перечислив имена переводчиков, поддержал протест своего подзащитного.

Старший помощник Генерального прокурора Вусал Алиев, комментируя протест, отметил, что со стороны Рубена Варданяна в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом не были указаны конкретные обстоятельства, подтверждающие непрофессионализм переводчиков, а также не были представлены доказательства их заинтересованности в уголовном преследовании. В связи с этим он ходатайствовал об отклонении протеста.

Присутствовавшие на судебном заседании потерпевшие выразили согласие с позицией обвинения.

Комментируя протест, Зейнал Агаев отметил, что хотя обвиняемый отмечает непрофессионализм переводчиков, участвовавших в предварительном следствии, он не представил суду ни одного доказательства, подтверждающего это, и не обосновал свой протест. В связи с этим ходатайство без рассмотрения было отклонено.

Затем обвиняемый Рубен Варданян вновь обратился к суду, заявив, что вместе со своим защитником ознакомился с протоколами судебного заседания от 25 февраля текущего года и не согласен с некоторыми указанными в них моментами. По его мнению, порядок рассмотрения ходатайства судом был нарушен. На этом основании он выразил мнение, что суд проявляет заинтересованность в уголовном преследовании, и повторно заявил отвод судебной коллегии.

Адвокат Р. Варданяна А. Берман заявил, что поддерживает протест своего подзащитного.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев, комментируя протест, отметил, что сторона защиты имеет право вносить замечания относительно правильности и полноты записей в протоколах судебного заседания. Однако отсутствие каких-либо сведений в протоколе либо неудовлетворение ходатайства процессуального участника не может считаться основанием для отвода судебной коллегии. По этой причине прокурор, представляющий сторону обвинения, попросил суд оставить ходатайство без рассмотрения.

Потерпевшие, присутствовавшие на заседании, выразили согласие с позицией стороны обвинения.

Зейнал Агаев заявил, что в рамках уголовного процесса соответствующие протесты должны быть оформлены в письменной форме с обоснованием. Кроме того, в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики не были представлены конкретные и достоверные доказательства того, что судебная коллегия, рассматривающая дело, заинтересована в уголовном преследовании, а также не были выявлены обстоятельства, способные повлиять на объективность и беспристрастность суда. На основании вышеуказанного протест был отклонен.