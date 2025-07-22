Глава Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов и его заместитель Эльчин Ширинов осуществили мониторинг в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ).

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Э.Ширинов, которого цитирует «Репорт».

Ширинов заявил, что проверка касалась условий содержания, обращения с задержанными, а также обеспечения их питанием и медикаментами. В ходе посещения представители встретились с лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях, и другими задержанными.

«Эти лица не предъявили каких-либо жалоб на условия содержания или обращения с ними. Все камеры оборудованы телевизорами и радиоприемниками, обеспечен доступ к адвокатам. Им предоставляется возможность дважды в неделю звонить по телефону и встречаться с родственниками. Доступны спортзал, библиотека, присылаемая из дома еда также передается задержанным», — сказал Ширинов, отметив, что после ремонта условия в следственном изоляторе улучшились: «Во всех камерах установлена вентиляция, есть индивидуальные санузлы. Для задержанных предусмотрены ежедневные прогулки на свежем воздухе».