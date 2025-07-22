Политолог Владимир Пастухов предупредил о тревожной трансформации русского национализма — по его словам, в современной России он всё больше скатывается в шовинизм, угрожая не только соседям, но и самой стране, сообщает Minval Politika.

«Национализм как идея сам по себе не ужасен, — рассуждает эксперт. — Это рабочая концепция, особенно если она интерпретируется как форма гражданственности. Но всё меняется, когда национализм мутирует в шовинизм. А это, увы, именно то, что мы сейчас наблюдаем в России».

Пастухов отмечает, что государственный курс всё чаще приобретает злокачественные черты — с уклоном в фашизм и нацизм. Причём, по его мнению, наибольшую опасность такой вектор несёт не столько внешнему миру, сколько самой России: «Шовинизм в полураспавшейся империи — это как спичка в пороховой бочке».

Он также саркастически добавляет: уже сейчас труднее совместить песню «Я — русский» с участием в башкирском молодёжном форуме, чем «скрестить ужа с ёжом». И это, считает политолог, только начало.

Пастухов напоминает, что сто лет назад именно борьба с «тюрьмой народов» стала главным взрывателем для Российской империи. Сегодняшняя ситуация, по его мнению, рискует повторить тот же сценарий — но с куда менее контролируемыми последствиями.