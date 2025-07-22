23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-26, днем — 33-37° тепла.

Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 50-55%.

Завтра в регионах Азербайджана пройдет без осадков, однако в течение дня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами возможен туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 36-41° тепла, в горах ночью 13-18, днем — 28-33° тепла.