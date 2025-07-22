В ГУР Минобороны Украины рассказали подробности о технических составляющих и характеристиках нового дрона, который РФ использует в роли разведчика и фальш-цели для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки.

Так, по отдельным данным, он также может нести боевую часть весом до 15 кг. Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше, пишет «РБК Украина».

Все составляющие и блоки на БпЛА — китайского происхождения.

«Почти половина из них: полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито — от одной китайской компании CUAV Technology», — добавили в ГУР.

Кроме продукции CUAV, в таких дронах используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Указанное устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА к БпЛА, расширяя таким образом возможности по ведению разведки.

Также беспилотник оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии (до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны).