В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Кянан Исаев в своих показаниях сказал, что получил осколочное ранение в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении в Физулинском районе во время Апрельских боев 2016 года.

Потерпевший Сафар Гаджиев отметил, что получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого вооруженными силами Армении во время службы в армии в 2011 году. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что инцидент произошел во время нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

Потерпевший Владислав Алимов в своих показаниях поведал, что получил закрытую черепно-мозговую травму во время боев в Шуше в 1992 году, был взят в плен вооруженными силами Армении и доставлен в Ханкенди. 6 октября он был освобожден из плена и передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях Вагиф Ганбаров сказал, что попал в плен в 1993 году во время боев с военнослужащими вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре, был доставлен в Иреван и содержался в Службе государственной безопасности Армении. Позже его доставили в город Гюмри и содержали там. В плену он подвергался пыткам. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева он заявил, что был возвращен в Азербайджан 12 мая 1995 года. В ответ на вопрос адвоката обвиняемого Бако Саакяна В. Ганбаров отметил, что до ухода на войну работал на заводе глубоководных оснований.

Агасафар Шукюров в своих показаниях заявил, что попал в плен 14 февраля 1994 года, получив закрытую черепно-мозговую травму во время боев в Кяльбаджарском районе. Сначала он недолгое время содержался в Кяльбаджаре, затем в следственном изоляторе Ханкенди и в Шушинской тюрьме в тяжелых условиях. Он был освобожден из плена 8 июня 1995 года.

А.Шукюров, отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, рассказал, что во время его плена все азербайджанцы — и гражданские лица, и военнослужащие — подвергались избиениям. «Меня, как и других, регулярно избивали и пытали. Били прикладом автомата, лопатой, арматурой, дубинкой. Выбили все зубы во рту», — добавил он.

Пострадавшая Шахла Талыбова рассказала, что в 1988 году ее депортировали с родины предков в Армении, она поселилась в Шушинском районе и переехала туда, потому что ее муж работал в Ходжалы. Она рассказала, что когда началось давление на азербайджанцев, в автобус бросили камень, и осколок стекла попал в глаз ее десятидневному ребенку.

Она рассказала, что во время Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, им едва удалось укрыться в лесу и, пробыв там два дня, добраться до Агдама. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, она отметила, что во время геноцида ее тесть и теща семь дней находились в заложниках. Другие родственники также находились в заложниках, а некоторые из них пропали без вести.

«Мои дети были серьезно травмированы. Вернувшись в Баку, моя дочь сравнивала звезды с ракетами. Увидев звезды на небе, она говорила: «Мама, это запускают ракеты, пойдем…», — добавила она.

Егяна Ибрагимова рассказала, что во время нападения на Кяльбаджар в мае 1993 года, когда она выезжала из района на грузовике «КамАЗ», машина была обстреляна вооруженными силами Армении в местности, называемой «Тоннель». В тот момент в «КамАЗе» находилось около 40 человек, включая родственников Е. Ибрагимовой (5 человек). В результате инцидента были ранены 15-летняя Е. Ибрагимова, ее отец, мать и братья. Она получила 8, а ее 14-летний брат Мушфиг — пять пуль. Ее отец Надир Алиев, мать Нушаба Алиева и 11-летний брат Турал Алиев сгорели заживо в машине в раненом состоянии. Их тела до сих пор не найдены.

Она и ее брат Мушфиг были взяты в заложники. Часть заложников, включая Е. Ибрагимову, доставили в село Хейвалы. Находясь в заложниках, они содержались в Ханкенди и Ходжалы. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Е. Ибрагимова рассказала, что в 1994 году ее сначала вывезли в Армению для обмена, а оттуда — в Ростовскую область России, где и освободили.

Гасан Годжаев в своих показаниях заявил, что был взят в плен вооруженными силами Армении во время боев на Кяльбаджарском направлении в ночь с 12 на 13 февраля 1994 года и доставлен в село Сусузлуг. В то время его и других азербайджанцев пытали и подвесили за ноги. Его нога была отморожена. Г. Годжаев заявил, что армяне ампутировали ему обе ноги под пытками. Он был задержан в Шуше и Ханкенди и передан азербайджанской стороне 26 марта.

Г.Годжаев, отвечая на вопрос обвиняемого Давида Манукяна, сказал, что обе его ноги в настоящее время протезированы.

Рафиг Исмаилов в своих показаниях заявил, что был взят в плен 24 августа 1993 года во время ожесточенных боев в Физулинском районе, получив шесть пулевых ранений. Он рассказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении избивали его, пока он был ранен, и пинали в места пулевых ранений.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Р. Исмаилов заявил, что 4 сентября того же года он совершил побег из плена на автомобиле «Нива», принадлежащем военнослужащим вооруженных сил Армении.

Потерпевший Эльшан Талыбов в своих показаниях рассказал, что 29 мая 1990 года был взят в заложники армянами в селе Алиагалы Агдамского района вместе с односельчанами Нуру Джафаровым и Зиядом Джафаровым. Во время взятия в заложники их избили, отобрали деньги и вещи. Спустя 5 дней они были переданы азербайджанской стороне в обмен на 55 голов скота.

Гусейн Алиев в своих показаниях сообщил, что 1 февраля 1995 года, находясь на военной службе, в условиях тумана сбился с пути и в результате был захвачен в плен военнослужащими вооруженных сил Армении на территории Тертерского района. Через 1 год и 4 месяца он был освобожден из плена.

Рамал Гаджиев сказал, что 15 октября 2000 года в туманную погоду был взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении в селе Абдуррахманлы Физулинского района. Освобожден из плена 14 января 2001 года.

Сахида Алекберова в своих показаниях отметила, что родилась в городе Ходжалы и проживала там до ночи с 25 на 26 февраля 1992 года. Во время геноцида она была взята в заложники в местечке, именуемом Гарагая, и доставлена в Аскеранское отделение полиции. В результате оккупации города ее дом и все имущество остались у захватчиков.

Бахтияр Шабиев сообщил, что в 1993 году, в период военных действий, был взят в плен вооруженными силами Армении в Лачине. Во время плена содержался в Иреване, где подвергался избиениям и пыткам. Был освобожден из плена в мае 1994 года.

Ильтизам Абышов в своих показаниях сказал, что во время геноцида, при вынужденном переселении из Ходжалы, был взят в заложники и доставлен в Аскеранское отделение полиции. Неделю он подвергался избиениям и пыткам, после чего был освобожден из плена.

Ильгар Абышов подтвердил слова своего брата, выступавшего ранее.

Ильхам Агамалиев отметил, что в мае 1993 года был взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Сначала его повезли в Басаркечяр, а затем в Иреван. Он подвергался пыткам и избиениям, а спустя два года был освобожден из плена и возвращен в Азербайджан.

Джавид Музаффарзаде, Анар Алиев, Мунасиб Мирзоев и Аллахверди Джаббаров в своих показаниях сообщили, что были взяты в заложники в разных направлениях.

Эльгюн Алекберов сказал, что, работая трактористом на хлопкозаводе, в 2021 году в Тертере подорвался на противотанковой мине, заложенной вооруженными силами Армении, и получил ранения.

По словам Васифа Гулиева, в 2020 году, во время 44-дневной войны, получил ранение в селе Гапанлы Тертерского района в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, во дворе его дома.

Полад Исмаилов в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2024 года подорвался на мине во время выпаса скота в селе Чайлы Тертерского района. В результате инцидента ранения получили он сам и его односельчане Арзуман Тагизаде и Эльмин Багиров.

Сабухи Бахшалиев отметил, что 28 сентября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил осколочное ранение в селе Эскипара Тертерского района в результате попадания снаряда в его дом. Его жилье было разрушено, скот уничтожен.

Хаял Бабаев сообщил, что в апреле 2021 года получил ранение в Суговушане при очистке территории в результате подрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении.

Фарман Мехтиев сказал, что в феврале 2005 года был ранен в селе Гапанлы Тертерского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Вусал Аббасов в своих показаниях сообщил, что получил тяжелое ранение во время Апрельских боев 2016 года в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. В настоящее время он является инвалидом второй группы.

Физули Мамедов отметил, что 15 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении, когда хоронил свою скончавшуюся тетю на кладбище в Тертере.

Рашад Гулиев в своих показаниях сообщил, что 16 октября 2020 года, во время 44-дневной войны, получил ранение в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении по городу Барда.

Ганбар Асадов сказал, что, будучи сотрудником Тертерской центральной районной больницы, ехал на машине скорой помощи и получил ранения в результате попадания артиллерийского снаряда в центр города.

Ага Сулейманов сообщил, что 14 октября 2020 года был ранен в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении по селу Дюерли Тертерского района, где он проживает.

Мушвиг Фараджев в своих показаниях отметил, что 9 октября 2020 года в его дом в городе Тертер попали два артиллерийских снаряда.

Вагиф Акберов сказал, что, работая сотрудником АНАМА, получил ранение в результате разрыва мины 5 декабря 2023 года в Агдаме во время проведения работ по разминированию. В результате происшествия была ампутирована часть его правой ноги.

Мамед Ахмедов в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2016 года получил ранение в результате артиллерийского обстрела села Шыхарх Тертерского района, где он проживал.

Яшар Мамедов стал свидетелем трагедии в Агдабане в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года. По его словам, село, в котором находилось 130 домов, было сожжено, а мирные жители были убиты.

Аладдин Мамедов сообщил, что во время Апрельских боев артиллерийский снаряд попал в село Гараагаджы Тертерского района, где он проживал, в результате чего его дому был нанесен ущерб.

Кямал Алиев в своих показаниях сказал, что во время оккупации Лачина в 1993 году его 14-комнатный дом остался на захваченной территории. А 2 апреля 2016 года в результате попадания снаряда в селе Шыхарх, где он проживал, его дом сгорел.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 24 июля.