Министерство коммерции Китая заявило, что новые санкции ЕС против РФнегативно отражаются на отношениях между Пекином и Брюсселем. Об этом в понедельник, 21 июля. Речь идет о 18-м пакете ограничительных мер против Москвы, который 18 июля приняли в Евросоюзе в связи с продолжающейся российской агрессией против Украины, сообщает DW.

«Действия ЕС противоречат договоренностям, достигнутым между лидерами Китая и ЕС, и окажут серьезное негативное влияние на торговые отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС», — заявил представитель министерства журналистам в Пекине.

Под ограничения Брюсселя подпали 105 танкеров «теневого» флота РФ. Потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель. В санкционный список также попали два китайских банка — Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. По информации Евросоюза, эти фининституты занимались криптовалютными операциями, которые подрывали эффективность санкций против Москвы.

Пакет добавил 26 организаций в список фигурантов, оказывающих прямую или косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России или участвующих в обходе санкций. Семь из этих фигурантов базируются в Китае и Гонконге.

В ответ МИД Китая решительно призвал европейскую сторону «не нарушать законные интересы китайских компаний без фактических оснований». Сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно быть «нарушено или подорвано», добавил представитель МИД КНР.