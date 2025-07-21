Вступление Армении в Европейский союз абсолютно нереалистично на данный момент.

Об этом заявил замглавы делегации «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Европейском парламенте и координатор в Комитете по правам человека Томаш Фрёлих.

«Я считаю, это абсолютно нереалистичным на данном этапе — и говорю это как человек, питающий большую симпатию к Армении», — сказал он в материале для австрийского портала Auf1, передает ТАСС.

Фрёлих пояснил, что членство Армении противоречит стратегическим интересам ЕС. «И связано это в том числе с тем, что Азербайджан играет важную роль для ЕС, — продолжил он. — Европейский союз имеет общие интересы с Азербайджаном, особенно после того, как Россия фактически перестала быть поставщиком энергоресурсов. В этом контексте Азербайджан частично занял ее место, и его значение для Брюсселя выросло».

Представитель АдГ подчеркнул, что сближение Евросоюза с Арменией в ущерб Азербайджану «крайне маловероятно» и «попросту нереалистично».

В этом контексте политик обратил внимание на двойные стандарты Брюсселя: «ЕС не оказывает поддержку Армении там, где это действительно было бы необходимо, и в то же время активно сотрудничает с Азербайджаном. Это само по себе не обязательно плохо, но явно противоречит риторике, которую Брюссель обычно использует».