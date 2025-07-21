В столице Афганистана, городе Кабуле, при участии посла Азербайджана в Афганистане Ильхама Мамедова состоялось открытие «Учебного центра по ковроткачеству для развития традиционного афганского ремесла».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что проект, направленный на повышение занятости и сохранение традиционных афганских искусств, реализован при финансовой поддержке Азербайджанского Агентства помощи международному развитию (AIDA) действующего при Министерстве иностранных дел, а также при партнёрстве Представительства Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Афганистане и Министерства труда и социального обеспечения Афганистана.

Посол И.Мамедов отметил, что наша страна уже реализует несколько проектов в Афганистане, и отметил, что подобные инициативы планируется продолжить.

Учебный центр состоит из четырех мастерских и оснащен 20 ковроткацкими станками, необходимыми инструментами и годовым запасом сырья. В центре проходят обучение 80 женщин.