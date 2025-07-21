Сотрудница информационно-аналитического портала Minval Зарина Оруджалиева стала одним из победителей конкурса, объявленного Ассоциацией страховщиков Азербайджана (ASA), и сегодня организация провела церемонию награждения победителей конкурса среди журналистов по случаю 150-летия Национальной прессы.

Исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев поздравил журналистов со 150-летием национальной прессы и достижениями в профессиональной деятельности. Он заявил, что высоко ценит труд журналистов, отметив непереоценимую роль и важность СМИ в деле просвещения и пропаганды страхования.

Победителям статей на тему «Обеспечение страхования жизни заемщиков», занявшим I, II и III места, были вручены грамоты и денежные вознаграждения, обладателям следующих четырех мест — сертификаты и денежные призы, и еще трем журналистам подарили ценные подарки.

Так, первое место занял корреспондент информационного агентства АПА Рагим Таривердиев, второе место — заместитель главного редактора информационного агентства Report Илаха Мамедли, третье место — главный редактор новостного портала Ena.az Ильхама Абдуллаева.

Экономическому корреспонденту газеты İki sahil Ягут Агашахгызы, корреспонденту Minval.az Зарине Оруджалиевой, главному редактору телеканала ATV Вафе Шахлаи и редактору новостного портала Banco.az Мехин Гасымовой вручены сертификат и денежные призы. Ну а директору финансового портала Kommersant.az Нармин Гани, корреспонденту Qafqazinfo.az Зульфие Гулуевой и корреспонденту портала Valyuta.az Сарване Рамихановой были вручены ценные подарки.

Отметим, что конкурс организован в рамках Меморандума «О взаимном сотрудничестве по системному и последовательному осуществлению мер по повышению страховой грамотности, просвещению, пропаганде и профилактике”, подписанного между Центральным банком Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования.