Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана установила личность и задержала гражданина, который сотрудничал с зарубежными спецслужбами, передавая им сведения о соотечественниках с целью их вовлечения в разведдеятельность. Также он принимал участие в организации задержаний лиц, отказавшихся от сотрудничества.

Об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля 2025 года.

В ходе проведённых антитеррористических мероприятий было установлено, что с сентября 2022 года под псевдонимом «Абу Малик» действовал гражданин Азербайджана Мухаммед Ширин оглу Алиев. За рубежом он пытался сформировать террористически-диверсионную группу из лиц, придерживающихся радикальных религиозных взглядов.

М. Алиев был задержан в результате операции СГБ и доставлен в Азербайджан, где передан суду. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в Службе госбезопасности, ему предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена). Решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.