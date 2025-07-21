Азербайджан и Армения активно обсуждают условия для парафирования мирного соглашения и роспуска международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«Что касается роспуска механизмов Минской группы и возможного предподписания мирного соглашения, то это понятная повестка дня для Республики Армения, и в настоящее время ведутся активные обсуждения условий, при которых это может произойти», — отметила она.