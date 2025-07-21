22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днём — 34-39° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 65-75%, днём – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днём – 36-41° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днём 28-33° тепла.