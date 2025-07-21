Уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений, он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот.

Снижение уровня моря отражается на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства («КаспНИРХ»).

Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 90-х годов, с 2020-го — уровень снизился почти на 0,8 м. Снижение происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море. Уменьшение пресноводного стока сохраняется.

«Сейчас уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. <…> Снижение уровня моря отражается в большей степени на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. Именно здесь отступающий Каспий обнажает значительные участки дна. И именно здесь находятся самые густонаселенные живыми организмами области. На них негативно сказываются сокращение площадей морской акватории», — сообщили в филиале.

Там подчеркнули, что процесс падения уровня воды в Каспии вызван уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги, которая составляет 80% от речного стока в Каспийское море и около 64% в общей приходной части водного баланса. Для последних 4 лет характерны небольшие объемы годового стока Волги, между 210 и 232 кубометров, что значительно ниже среднего многолетнего значения (около 250 кубометров). Также там отметили, что из-за роста парниковых газов в атмосфере растет температура, а значит, вода быстрее испаряется с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно потребляют воду на орошение, растут нужды промышленности и сферы ЖКХ из рек, которые питают Каспий.