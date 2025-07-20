Стало известно, когда и где пройдут переговоры между Ираном и европейской «тройкой» в составе Германии, Франции и Великобритании. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

«Переговоры Ирана с «евротройкой» состоятся в Женеве в следующее воскресенье», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что переговоры Ирана с Германией, Францией и Великобританией должны состояться в период с 21 по 27 июля. Тегеран и страны «евротройки» договорились провести переговоры по иранской ядерной проблематике.