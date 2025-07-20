Решена проблема в работе автобусов на линии Баку–Нахчыван–Баку, которая пролегает через Иран. Ранее автобусы были временно задержаны на территории Ирана, однако впоследствии были отпущены. На данный момент автобусы уже прибыли в Нахчыван, сообщает АПА.

Напомним, что пассажирские перевозки по маршруту Баку–Нахчыван–Баку были временно приостановлены с 14 июня 2025 года, а с 19 июля перевозки были возобновлены, и первый автобус уже осуществил рейс.

В отношении следующих трёх автобусов от иранской стороны поступил дополнительный информационный запрос, на который были предоставлены соответствующие сведения. В связи с этим три автобуса по маршруту задержались на таможенно-пропускном пункте. На данный момент автобусы прошли пункт пропуска и следуют по маршруту.