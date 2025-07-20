В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась новая функция под названием Quick Recap («Быстрый пересказ»). Она предназначена для создания краткого содержания переписок. Данная функция позволит пользователям быстро ознакомиться с сутью пропущенных сообщений, не прокручивая длинные диалоги. Об этом информирует портал WABetaInfo (WBI).

Новая кнопка, которая находится на вкладке «Чаты», позволит выбрать до пяти диалогов и получить по ним сжатую сводку. Искусственный интеллект проанализирует непрочитанные сообщения и представит их в виде краткого резюме, что позволит сэкономить время пользователей.

Известно, что эта функция будет полностью опциональной и отключенной по умолчанию. Для ее активации пользователю следует вручную включить ее в настройках приложения.

Особое внимание разработчики уделили конфиденциальности. Обработка данных будет происходить посредством технологии Private Processing, которая гарантирует, что ни WhatsApp, ни материнская компания Meta не смогут получить доступ к содержанию личных сообщений или сгенерированным сводкам. Все данные будут обрабатываться в зашифрованном виде в изолированной среде.

Известно, что функция не будет работать с чатами, защищенными с помощью Advanced Chat Privacy (Расширенная конфиденциальность чата).

На данный момент функция находится в стадии разработки и станет доступна всем пользователям в одном из будущих обновлений. Однако ее уже можно опробовать, установив бета-версию мессенджера с номером сборки 2.25.21.12.