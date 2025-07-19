Резкий рост населения в Таджикистане (несмотря на высокий уровень миграции), не поспевающий за экономическими и иными возможностями страны, ставит перед ней массу вызовов и задач, вряд ли решаемых в среднесрочной перспективе. Соответственно, все больше людей в РТ оказываются на обочине жизни, будь то на родине или за границей, где мало кому, даже прилично зарабатывающим, удается жить в достойных условиях. Между тем демографический рост в развитых странах считается своего рода «бонусом» для экономического развития. Вопрос: есть ли у Таджикистана возможность обернуть рост рождаемости себе на пользу, а не во зло?

Таджикистан побил рекорд прироста населения не только в Центральной Азии, но и по отношению к подавляющему большинству стран на планете. Еще несколько лет назад ООН обнародовала доклад, в котором подчеркивалось, что если численность населения в Таджикистане приблизится к критичным 10 млн человек, ситуация в стране будет крайне неблагоприятной для жизни. Эксперты ООН тогда советовали (дабы избежать голода) ограничить рождаемость, так сказать, «превентивными возможностями» планирования семьи. И вот сегодня – как по официальным данным РТ, так и ООН – численность населения республики, несмотря на высокий уровень трудовой миграции, достигла почти 10 млн 300 тыс. человек. А десятимиллионный житель появился на свет ровно год назад.

Статистика также гласит, что за последние десять лет прирост населения в Таджикистане составил 30%, а за последние два года – полмиллиона человек. Более 70% населения – это люди в возрасте до 40 лет. По прогнозам ООН, к 2050 году население Таджикистана достигнет 14,5 млн человек, а всех республик ЦА в сумме — превысит 100 млн.

Как видим, Таджикистан – страна молодых и, казалось бы, есть чему радоваться – сильным рабочим рукам, свежим мозгам, энергичности в различных начинаниях и инициативах. На поверку же оказалось, что высокая рождаемость стала бичом для страны, вызовом и неподъемным грузом для всех сфер ее жизни.

Как отмечается в последнем докладе ООН о состоянии и перспективах населения мира, суммарный коэффициент рождаемости в Таджикистане составляет 3,3 ребенка на одну женщину (4 – 7 детей в семье не редкость). И показатель этот является не только самым высоким в Центральной Азии, но и входит в число самых высоких в мире. В Казахстане он составляет около 3,0, однако идет на спад — до 2,8. В Кыргызстане суммарный коэффициент рождаемости — 2,9, в Узбекистане – 2,7, в Туркменистане – 2,6. Средний мировой уровень составляет 2,3 ребенка на одну женщину. А в большинстве развитых стран он и вовсе ниже коэффициента 2,1 (считается критическим в контексте естественного воспроизводства населения).

Но вернемся к проблемной ситуации в Таджикистане, уровень развития различных сфер жизнедеятельности которого не поспевает за уровнем рождаемости, то есть страна не в состоянии содержать свое население.

Заметим, что 30% жителей республики – дети младше 15 лет, нуждающиеся как в адекватных услугах здравоохранения, так и в дошкольных учреждениях, школах, спортивных и иных секциях, не говоря уже о полноценном питании. Но можно ли говорить хотя бы о последнем в условиях крайне ограниченного и низкооплачиваемого рынка труда, стимулирующего миграционные процессы, которые в РТ гораздо интенсивнее, чем в других государствах Центральной Азии: их уровень наиболее низок в Казахстане, в который трудяги из республик региона тоже ездят на заработки. Хотя лидером приема мигрантов из ЦА по-прежнему остается Россия.

Говоря об образовании – имея в виду преимущественно молодой возраст таджикского населения. Даже глядя, так сказать, «по верхам», налицо следующая картина: педагогов школ в стране в разы (!) меньше, чем требуется. Количество учебных заведений в 2024-2025 годах – более 4 тыс., однако здания 320 из них — в аварийном или вовсе разрушенном состоянии.

Еще более тяжелая ситуация в здравоохранении – речь, как минимум, о нехватке врачей и медсестер. То есть на одного врача в среднем приходится около 500 пациентов. Что же до количества коек в стационарах — 1 на 240 человек. Особенно остро стоит вопрос доступности здравоохранения (обсуждать его качество излишне) на периферии.

О дефиците рабочих мест уже было сказано – как и о мизерной оплате труда. Добавим к этому влияющую на все сферы жизнедеятельности (от образования до промышленного производства) не решенную едва ли не с начала провозглашения Таджикистаном независимости, проблему дефицита электроэнергии и скудности водных ресурсов и их эффективного расходования — распределения.

Таджикистан, как известно, аграрная страна. В сельскохозяйственных регионах проживает порядка 80% населения республики. Таджикистан – самое не урбанизированное государство Центральной Азии, однако ожидается, что к 2025 году доля городского населения дорастет до 41%-43%, что тоже, в заданных условиях, является вызовом – особенно, для Душанбе, с точки зрения резкого увеличения в столице плотности населения при отсутствии рабочих мест и инфраструктурном голоде, который вполне может сопровождаться и голодом продовольственным.

Может ли Таджикистан сам себя прокормить хоть отчасти, обеспечив относительную продовольственную безопасность? Вряд ли, поскольку поливных земель на душу населения в стране – не более 0,6 гектара. Повторимся: при ограниченных водных ресурсах. А также дефиците удобрений, сложностей с механизацией, транспортом, оттоком молодого населения из сельской местности, частых засухах, иных стихийных проявлений; низкой покупательной способности населения, и, опять же — дефицита электроэнергии и топлива. По прогнозам экспертов, через пару лет площадь пахотных земель на душу населения «скукожится» вдвое.

При адекватной стратегии и тактике хозяйствования, подходе к снижению рождаемости (речь о неготовности населения к «перестройке» в этом вопросе, обусловленной местными традициями, в том числе – ранними браками, образом жизни вообще) ситуация была бы гораздо легче с точки зрения роста благосостояния населения. И не вставала б столь остро проблема, которая фактически звучит сегодня так: хочешь жить в более или менее терпимых условиях – «тормози с размножением».

Параллельно повышай качество образования, придерживайся принципа справедливого распределения земель, развивай промышленность, транспортную инфраструктуру, энергетику, технологии; реши вопросы дефицита воды (по мнению экспертов, они решаемы в принципе); искореняй коррупцию. Собственно, с нее-то и надо начинать.

Добавим к этому необходимость решения «женского вопроса», в частности, ликвидации гендерного неравенства, строгого запрета ранних браков, роста роли женщин во всех сферах жизни республики, и еще многого и многого, касающегося женщин, их физического и психологического здоровья, правового аспекта.

Как видим, рост рождаемости стал для Таджикистана «бонусом» со знаком минус, в то время как во многих развитых странах остро стоит проблема недостаточности прироста населения. То есть повышение численности населения для них – желательный «бонус» со знаком плюс, поскольку человеческий капитал являет собой одну из возможностей экономического роста. В таких странах увеличение рождаемости является вопросом стратегической важности, а не бедствия.

Ведь, строго говоря, в идеале демографическая ситуация в Центральной Азии в целом предоставляет государствам, в нее входящим, хорошую возможность для устойчивого развития – при условии правильного управления, анализа, распределения, и т.д. В противном случае рост человеческого ресурса создает для конкретной страны или региона дополнительные и весьма серьезные угрозы.