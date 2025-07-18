18 июля 2025 года на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия именной звезды известного общественного деятеля, депутата, легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку» — Анара Мамедханова.

Анар Мамедханов — чемпион Высшей лиги КВН (1992), финалист Высшей лиги КВН (1993), обладатель летнего кубка КВН (1995), чемпион турнира десяти лучших команд XX века (2000). Он был одним из организаторов первого чемпионата мира по «Что? Где? Когда?», прошедшего в 2002 году в Баку. Анар Мамедханов проявил себя и как талантливый общественный деятель: трижды избирался в Милли Меджлис, став самым молодым депутатом в истории страны.

На торжественное открытие звезды Мамедханова пришли члены семьи, друзья и близкие, чтобы отдать дань уважения его яркой личности.

«Мой отец любил дарит дарить радость, улыбку. Он бы человеком, который сиял. Несмотря на то, что его нет с нами вот уже как 14 лет, однако он продолжает дарить нам такие такие радостные дни»,- сказал сын Мамедханова Ислам.

Выступая на торжественном мероприятии друг Мамедханова Тимур Вайнштейн сравнил его с кометой, что пролетая на огромной скорости оставляет после себя яркий свет. Всем посчастливилось жить с яркой кометой, что называется Анар Мамедханов.