Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Ирака Абдул-Латифу Джамал Рашиду в связи с пожаром в торговом центре в городе Аль-Кут:

«Уважаемый господин президент,

Мы были глубоко потрясены известием о том, что в результате пожара в торговом центре в городе Аль-Кут погибло множество людей.

Разделяю вашу скорбь в связи с этой трагедией и от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирака свои глубочайшие соболезнования, а также желаю выздоровления пострадавшим».