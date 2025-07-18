Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес официальное предупреждение телеканалу Xəzər TV за пропаганду гендерной дискриминации в эфире.

Во время обсуждения в эфире темы о взаимоотношениях в семье гость передачи Qonaqcanlı, транслируемой 16 июля, заявил, что «в азербайджанской семье право голоса принадлежит мужчине, потому что женщина не может быть главной, ведь Аллах создал мужчину выше». При этом ведущий не выразил никакой реакции на дискриминационные высказывания.

По итогам мониторинга, специалисты Совета квалифицировали эти высказывания как нарушение статьи 14.1.4 закона «О медиа», запрещающей пропаганду гендерного неравенства.

Члены Аудиовизуального совета пришли к единому мнению, что действия ведущего и гостя способствуют распространению дискриминационных взглядов. В связи с этим телеканалу Xəzər TV было вынесено предупреждение, а всем вещателям рекомендовано строго соблюдать нормы законодательства при обсуждении чувствительных тем.