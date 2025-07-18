С 19 июля в Баку начнет работу новый экспресс-маршрут 150E, который будет курсировать от узла транспортного обмена «Короглу» до зоны отдыха Sea Breeze.

Как сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта, маршрут организован с учетом увеличения потока пассажиров из столицы в прибрежные поселки в летний период.

Автобусы будут курсировать по выходным — по субботам и воскресеньям — начиная с южного выхода станции метро «Кероглу» (у «Пирамиды»). На маршруте предусмотрены промежуточные остановки.

Перевозку будет осуществлять компания BakuBus на современных автобусах большой вместимости. Движение будет организовано с 07:00 до 22:00 с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда — 80 гяпиков, оплата — только в безналичной форме.