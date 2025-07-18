На автотрассе Баку–Газах в результате серьёзной аварии погибло два человека, включая ребёнка. Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, все пострадавшие являются членами одной семьи. Ещё двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным пресс-службы МВД, причиной тяжёлых последствий стали не пристёгнутые ремни безопасности. В результате удара всех находившихся внутри автомобиля людей выбросило наружу. Это и стало ключевым фактором трагедии.

В МВД напоминают: водитель обязан пристегнуться сам и проконтролировать, чтобы ремни были застёгнуты у всех пассажиров. Нарушение этого правила влечёт не только административную ответственность, но и может стоить жизни.