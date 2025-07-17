При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в пользование жителей был передан благоустроенный двор, охватывающий многоэтажные здания в жилом массиве «АВ» Ени Гюнешли Сураханского района города Баку. В зданиях проживают в общей сложности свыше 3500 человек.

В очередном реконструированном дворе, как и на других территориях, благоустроенных в рамках проекта «Наш двор», был учтен фактор удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, в целях эффективной организации досуга молодежи и повышения их интереса к спорту на территории предусмотрены футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детская игровая площадка. Также во дворе имеются беседки, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек. Кроме того, установлены новые осветительные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт, кровля и линии электропередач.

Наряду с восстановлением уже имеющихся во дворе зеленых насаждений, высажены различные виды деревьев, сезонных цветов и кустарников, сформированы зеленые зоны. Для предотвращения загрязнения воздуха вокруг дворов созданы «зеленые барьеры» путем посадки каменного плюща и других вьющихся растений.

Проект «Наш двор» реализуется с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Основная цель проекта — экологическая чистота и благоустройство дворов на территории столицы, восстановление зеленых насаждений, создание возможностей для содержательного досуга, а также безопасных и комфортных условий для жителей. На сегодняшний день в рамках проекта «Наш двор» благоустроено 159 жилых дворов, которые переданы в пользование жителей.

Отметим, что IDEA призывает жителей обращаться в Общественное объединение с предложениями и заявками на благоустройство и реконструкцию дворов. Просьба присылать заявки на горячую линию «1113» Общественного объединения IDEА или на адрес электронной почты ([email protected]).