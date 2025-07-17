С 8 по 17 июля в Женеве прошло 66-е заседание Ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

На заседаниях Ассамблей, состоявшихся 17 июля, был рассмотрен ряд организационных вопросов. После неформальных консультаций в Координационном комитете и Исполнительном комитете Парижского и Бернского союзов 40 государств были избраны постоянными членами Исполнительного комитета Бернского союза. Азербайджан вошел в число государств, избранных постоянными членами.

Об этом сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Отмечается, что Азербайджан присоединился к Парижской конвенции — крупнейшему международному договору ВОИС в области охраны интеллектуальной собственности — в 1995 году, а к Бернской конвенции — в 1998 году. Наша страна также является одним из 83 государств, избранных постоянными членами Координационного комитета — одного из важнейших руководящих органов ВОИС — на срок до закрытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи в 2027 году из 194 стран.

Азербайджан также был избран членом Комитета по программе и бюджету. К тому времени число государств, представленных в нем Комитете, достигло 53. Комитет играет важную роль в финансовом надзоре ООН. Он изучает потребности в ресурсах, рассматривает бюджетные прогнозы и готовит рекомендации по финансово-административной политике.

На выборах должностных лиц Ассамблей Всемирной организации интеллектуальной собственности, состоявшихся 17 июля, руководитель Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов был избран председателем Ассамблеи Договора ВОИС по авторскому праву, в которой представлены 118 государств-членов.

Азербайджан является членом Договора ВОИС по авторскому праву с 2005 года.

Таким образом, Азербайджан представлен в трех основных комитетах Всемирной организации интеллектуальной собственности, одного из крупнейших органов ООН, и председательствует в одной из ее важнейших ассамблей.

Отметим, что представитель Азербайджана был избран заместителем председателя Ассамблеи Договоров ВОИС по авторскому праву в 2018 году, председательствовал на Ассамблее Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений в 2019-2020 и 2023 годах, а также на Ассамблее Договоров об авторском праве в 2021-2022 годах.