Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.

Процесс проходит под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Рассмотрение назначено на 30 июля.

Мирадалят Талышханов был задержан СГБ. Ему предъявлено обвинение по статьям 32.4, 281.2 УК АР (подстрекательство к публичным призывам, направленным против государства, при совершении одних и тех же действий повторно или группой лиц). Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.