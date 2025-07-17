В Хатаинском районе Баку начался очередной снос аварийных зданий, срок эксплуатации которых давно истек. На данном этапе будут демонтированы два старых дома, жить в которых уже опасно. Речь идет о зданиях, расположенных по адресу, улица Оксиген, дом 1, и улица Марата Амирханова, дом 14. Предполагается, что работы по сносу будут завершены до 15 сентября текущего года.

Как прокомментировал Minval заведующий сектором в Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, на территории Хатаинского района насчитывалось порядка 110 аварийных зданий. Большая их часть была построена в 30-е годы прошлого века. Фасады многих из них возведены из камыша. Ранее произошло несколько случаев пожара на этих участках. Такие здания невозможно потушить, пока они не догорят дотла. Поэтому сотрудники исполнительной власти постоянно контролируют их. Об этих аварийных зданиях сообщили в Кабинет министров, говорит представитель исполнительной власти района.

Жильцов аварийных зданий выселяют поэтапно. Еще весной два таких двухэтажных здания располагались по проспекту 8 Ноября. В одном доме на тот момент даже обрушилась крыша. Всех его обитателей выселили, выдав им компенсацию.

По словам Иманова, правда, иногда среди населения бывают недовольные суммой компенсации.

«Их нельзя осуждать. Порой видишь, что квадратура квартиры маленькая, суммы выданной компенсации не хватает на покупку нового жилья. В связь с этим у нас работает комиссия, которая делает все возможное, чтобы помочь этим людям», — отметил Иманов.

Есть и такие, которые стараются злоупотребить ситуацией. Они пристраивают к домам лишние квадратные метры, чтобы получить как можно больше. Однако оценку площади жилья осуществляет не Исполнительная власть района, и даже не Исполнительная власть Баку. Оценкой занимаются отдельные компании по запросу Министерства финансов, пояснил Иманов.

А в последнее время снос аварийных домов курирует Государственный комитет градостроительства и архитектуры. Жильцам сносимых домов выплачивается компенсация в размере от 1500 до 2500 манатов за квадратный метр, в зависимости от месторасположения.