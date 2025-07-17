Всплыли подробности вчерашнего покушения на женщину в Баку — причиной стала любовница.

Как пишут местные СМИ, 39-летний Васиф Керимов ранил свою жену Фаргану Керимову на почве конфликта, связанного с его внебрачной связью. Женщина узнала о любовнице, нашла её и потребовала прекратить отношения с её мужем.

Ссора между супругами произошла в гараже жилого дома на улице Мохаммеда Хиябани. Керимов нанёс жене два ножевых удара, а затем выстрелил ей в живот. Пострадавшая была госпитализирована и перенесла операцию.

У пары трое детей. Васиф Керимов — директор филиала клиники «Referans» в Мардакане.