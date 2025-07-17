В рамках поручения президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобождённые территории.

На новом этапе переселения в село Кенгерли Агдамского района переехали 43 семьи (176 человек), ранее проживавшие во временных условиях в разных регионах страны.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 43 тысяч человек — переселенцы и специалисты, задействованные в региональных проектах и работающие в госучреждениях, сфере здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.