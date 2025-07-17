На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям “112” поступила информация о пожаре в горной местности в направлении села Хочаз Лачинского района.

В связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

Пожар произошел на участке, где в прошлом проходили боевые действия, прогремел взрыв. Во время тушения пожара было ограничено масштабное вмешательство личного состава из-за возможного наличия на участке мин и неразорвавшихся боеприпасов.

К настоящему времени удалось ограничить пламя на многих участках пожара. Но на участке, где предполагается наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов, пожар продолжает полыхать.

