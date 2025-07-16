7 августа в Азербайджане состоится аукцион по передаче в пользование трех месторождений полезных ископаемых.

Торги организует Центр организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества совместно с Агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Инвесторам будут предложены месторождения песчано-гравийной смеси «Мухас-Дашагылчай» (16 га) в Огузском районе и «Катехчай» (1,5 га) в Балакянском районе, а также глинистое месторождение «Нидж» (3,5 га) в Огузе.

Для участия в аукционе претенденты должны подать документы до 31 июля в Центр поддержки предпринимательства в Баку. К участию допускаются как местные, так и иностранные юридические и физические лица. Торги состоятся в Центре обслуживания по имущественным вопросам.