Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в ряде регионов Азербайджана, в том числе в Баку и на Абшероне, в связи с ветреной погодой, ожидаемой с сегодняшнего вечера до полудня 18 июля.

Порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Сиязане, Шабране, Ширване, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Гяндже, Самухе, Нафталане, Гёранбое, Гедабеке, Дашкесане, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачыне, Саатлы, Сабирабаде, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире будут достигать 13.9-20.7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.