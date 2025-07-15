Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит переговоры с Министерством здравоохранения Азербайджана по вопросу внедрения вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Об этом сообщила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передаёт агентство Trend.

По её словам, вакцина против ВПЧ играет важную роль в профилактике рака.

«Мы обсудили этот вопрос с Минздравом, и получили положительный отклик. Однако пока рано говорить о конкретных сроках. Возможно, в течение ближайших лет вакцина будет включена в государственную иммунизационную программу», — отметила Харманджи.