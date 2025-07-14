Армения не собирается передавать контроль за дорогой через Сюникскую область (Зангезур — ред.) США или какой-либо третьей стране.

Об этом сказала «Арменпресс» пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, комментируя заявление посла США в Турции Тома Барака о том, что Вашингтон готов арендовать на 100 лет 32 километра дороги.

«Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Республики Армения, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного назначения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен», — подчеркнула Багдасарян.

А в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не в курсе сообщений о намерении США управлять Зангезурским коридором.