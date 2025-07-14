Полиция продолжает проводить контрольные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе рейдов выявляются водители, нарушающие правила дорожного движения: превышающие скорость, совершающие рискованные манёвры и пренебрегающие безопасностью. С нарушителями проводятся профилактические беседы.

Им разъясняются нормы законодательства и возможные последствия несоблюдения ПДД — как для самих водителей, так и для других участников движения. В отношении граждан, совершающих грубые и повторные нарушения, применяются строгие меры административного воздействия.

«Еще раз призываем каждого участника дорожного движения быть внимательным и соблюдать правила», — подчеркивается в сообщении.