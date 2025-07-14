Сегодня в Бакинском военном суде заслушаны очередные показания потерпевших в результате оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами.

Житель Ходжалы потерпевший Фарман Мамедов в своих показаниях заявил, что был взят в заложники 27 февраля, на следующий день после геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Потерпевший, которому тогда было 10 лет, рассказал, что стал очевидцем расстрела одного человека. Он оставался в заложниках 10 дней и вместе с остальными азербайджанскими пленными подвергался избиениям и пыткам.

Потерпевший Валех Гусейнов рассказал, что жил с родственниками в Ходжалы. Во время Ходжалинского геноцида его жену застрелили армянские военнослужащие. Он не смог оставить тело супруги и в результате был ранен и взят в заложники. В.Гусейнов также стал свидетелем того, как мирных жителей пытались остановить военной техникой, стреляя по ним. Пребывая в заложниках в Аскеране, В.Гусейнов также подвергался пыткам. Узнав, что он гитарист, ему плоскогубцами вырвали ногти, сломали пальцы и поместили руку в печь. Среди пытавших его и других заложников он помнит имена Манвела, Гарика, Славика и прочих. Через двадцать семь дней плена его передали Азербайджану.

Отметим, что суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжается.