В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. Первая группа переселенцев, отправившаяся утром 14 июля в село Тезебина Ходжалинского района, прибыла в родной край, сообщает «Азертадж».

На первом этапе в село Тезебина Ходжалинского района прибыли 125 бывших вынужденных переселенцев — 28 семей. В состав группы входят семьи, временно размещенные в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.