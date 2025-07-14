Из 38 377 абитуриентов, получивших оценку «отлично» по родному языку, 1392 человека (3,6%) показали результаты в диапазоне от 0 до 40 баллов. Об этом сказала председатель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на обсуждении научно-статистического анализа результатов приема студентов и выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях за 2024 год, сообщает Minval.

Из них 334 человека дали исчерпывающие ответы в диапазоне от 0 до 20 баллов. Ещё более острая ситуация с математикой. Из 26 362 абитуриентов, получивших оценку «отлично» по этому же предмету, 5114 человек (19,4%) набрали результаты от 0 до 40 баллов. Из них 1257 человек остались в диапазоне от 0 до 20 баллов.

Число абитуриентов, набравших от 0 до 40 баллов по иностранному языку составило 4909 человек (14,6%). Всего 33 740 человек получили по этому предмету оценку «отлично». Из них 1123 человека набрали от 0 до 20 баллов.