12 лет выпускники школы села Киш Шекинского района демонстрируют высокие показатели на экзаменах. Об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Мелейке Аббасзаде, сообщает Minval.

По её словам, те, кто демонстрирует высокие результаты, у них, как правило, один родитель педагог, и часто учитель математики. Отличаются не только абитуриенты, занимающиеся у репетитора. Тут дело вовсе не в репетиторе. Есть школы, которые из года в год демонстрируют высокие показатели.