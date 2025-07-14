МЧС Азербайджана опубликовал статистику спасательных операций, проведенных за минувшую неделю.

Как сообщили в министерстве, операции были проведены на основании обращений, поступивших на горячую линию «112». Соответствующие структуры министерства за минувшую неделю выезжали на 812 сообщений о пожарах.

Помимо борьбы с пожарами, сотрудники МЧС провели 35 спасательных операций, связанных со случаями, когда граждане оказывались в беспомощном состоянии и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП и по одному факту взрыва. В общей сложности, за минувшую неделю были спасены 45 человек, в том числе 11 несовершенолетних, 5 человек получили травмы, тела 5 человек были переданы по назначению.