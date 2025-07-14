Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Сальяне, повлекшего гибель 3 человек.

Гафаров Сараф Абасага оглу на автомобиле марки ГАЗ-31105 не справился с управлением, и транспортное средство упало в водоканал на обочине дороги. В результате водитель С. Гафаров, а также пассажиры автомобиля Демиров Джамал Муршуд оглу и Гасанов Рамиг Вахид оглу утонули в канале.

По факту в Сальянском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), назначены соответствующие экспертизы.