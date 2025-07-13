В 2025 году за первые четыре месяца Россия продала больше всего шоколада Казахстану, Азербайджану и Узбекистану. В десятку также вошли Китай и Германия, говорится в данных платформы ООН Comtrade.

Основным импортером шоколада из России стал Казахстан — поставки в эту страну за январь—апрель составили $78,3 млн. Примерно в три раза меньше оцениваются поставки в Азербайджан, который находится на втором месте, — $23,4 млн. Далее следуют Узбекистан ($21,4 млн), Кыргызстан ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн).