Российский политолог Сергей Марков высказался в своем тг-канале о заключении соглашения о создании нового государства на территории Новой Каледонии. Minval приводит его мнение с сокращениями.

«Макрон унижен. Победа Азербайджана над Францией — провозглашение государства Новая Каледония. Это ещё не независимость, но это уже отдельное гражданство Новая Каледония, а для жителей Новой Каледонии будет двойное гражданство. Это очень высокий уровень автономии. И это выполнение главного требования коренного населения- канаков. Они требовали остановить поток мигрантов из. Франции, который менял демографический состав Новой Каледонии и угрожал сделать канаков меньшинством в своей стране.

Ранее Франция приняла несколько резолюций и законов против Азербайджана.

В ответ Азербайджан организовал ряд акций в рамках Движения Неприсоединения по поддержке антиколониальной борьбы народа Новой Каледонии против империализма Франции.

Два года это продолжалось. Теперь вот Макрон отступил и сделал шаги к почти полной независимости Новой Каледонии. Макрона во Франции за это ругают очень сильно», — пишет Марков.