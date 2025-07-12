Во Франции заключено соглашение о создании нового государства на территории Новой Каледонии, сообщает Politico.

По данным издания, конкурирующие политические силы, обсуждающие будущее архипелага, договорились о формировании нового государства, которое при этом сохранит определённую зависимость от Франции.

Соглашение предусматривает предоставление Новой Каледонии автономии, создание отдельного гражданства, а также передачу полномочий в области международных отношений. Следующими шагами станут голосование в французском парламенте и референдум на островах.

Весной 2024 года в Новой Каледонии начались беспорядки на фоне конституционных изменений, в частности, связанных с предоставлением мигрантам избирательного права.

Напомним, Новая Каледония — это французское административно-территориальное образование и архипелаг в Тихом океане, где власть Парижа представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом Франции, а исполнительная власть — местным правительством.